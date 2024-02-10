Хаби Алонсо: «Давление перед матчем с «Баварией»? Я без проблем с ним справляюсь»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо заявил, что его не волнует давление перед матчем с «Баварией». Сегодня «фармацевты» примут мюнхенцев у себя дома в Леверкузене. В настоящий момент «Байер» опережает своих конкурентов на два очка в гонке за чемпионский титул Бундеслиги.

«Давление перед матчем с «Баварией»? Я без проблем с ним справляюсь. Для меня это отличная возможность принять участие в топовой игре. Конечно, есть давление, но матч с «Баварией» – не последний в сезоне, впереди ещё много игр. Мы хотим сохранить энергию, наслаждаться матчем, сражаться и быть конкурентоспособными. Что происходит в медиа – это не мои проблемы», – сказал Алонсо на пресс-конференции.