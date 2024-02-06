Мустафи: «Кейн отлично понимает игру, он знает, какие зоны нужно атаковать»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи поделился воспоминаниями об игре против нападающего Гарри Кейна. Напомним, англичанин до 2023 года выступал за лондонский «Тоттенхэм», после чего перебрался в «Баварию».

«Кейн отлично понимает игру. Он знает, какие зоны нужно атаковать, чтобы оказаться вне досягаемости защитника. Если мяч находился слева, Кейн двигался вправо. Мне всегда приходилось решать. Я наблюдал за ним и за мячом, оценивал ситуацию, а затем принимал решение. Защитникам сложно играть против таких игроков, потому что они всегда вынуждают тебя быстро принимать решение. Если ты даёшь Гарри маленькое пространство в штрафной, исправлять что-либо уже поздно», – цитирует Мустафи Sky 90.