Хаби Алонсо ответил, поможет ли «Байеру» поддержка нейтральных болельщиков в матче с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо ответил журналистам, поможет ли его команде поддержка нейтральных болельщиков в матче с «Баварией». «Фармацевты» лидируют в турнирной таблице Бундеслиги, опережая мюнхенцев на два очка перед очной встречей в Леверкузене.

«Нам хватает заряда от своей мотивации и собственных болельщиков. Это будет топовый матч, обе команды находятся в хорошей форме. Сезон длинный, но нам предстоит принять участие в очень важной игре. Мы хотим продолжать выступать в том же духе», – сказал Алонсо на пресс-конференции в преддверии центрального матча тура в Бундеслиге.