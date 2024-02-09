«Бавария» поспорит с «Барселоной» за полузащитника «Ювентуса»

«Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Адриену Рабио.

28-летний игрок всё ещё не продлил контракт с «бьянконери», истекающий по окончании сезона. Согласно информации журналиста Мирко ди Натале, «Бавария» включила француза в список потенциальных трансферных целей на лето. Интерес к футболисту также проявляет «Барселона», о чём уже сообщалось ранее.

Мюнхенский гранд назывался в числе претендентов на хавбека и в прошлом году, но тот предпочёл заключить новый краткосрочный договор с «Ювентусом».

В активе Адриена Рабио три забитых мяча и три голевые передачи в 20 матчах нынешней кампании за команду Массимилиано Аллегри.