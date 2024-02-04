Дэвис может вернуться в строй раньше, чем предполагалось

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис может вернуться в строй раньше, чем ранее предполагалось. Напомним, во вчерашнем матче с мёнхенгладбахской «Боруссией» 23-летний канадец получил травму. После игры появилась информация о том, что футболист может пропустить 3-4 недели.

Издание Bild выпустило обновлённые инсайды о состоянии футболиста. По версии источника, медицинский штаб «Баварии» сейчас подробно изучает травму Дэвиса. Вероятно, Альфонсо успеет вернуться в строй раньше, чем предполагалось ранее.

Напомним, через неделю «Бавария» сыграет на выезде с главным конкурентом в борьбе за чемпионство – с леверкузенским «Байером». Дэвис наверняка пропустит этот матч.