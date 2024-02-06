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Лено: «Пальинья не забыл о «Баварии»

06 Февраля 2024 • 22:46 Комментировать
Фулхэм
...
Борнмут
10.02 18:00

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено рассказал, что думает о возможном переходе своего одноклубника Жоау Пальиньи в «Баварию».

Португальский полузащитник едва не перешёл в клуб из Мюнхена летом прошлого года, но сделка сорвалась. Зимой, несмотря на слухи, переход также не был оформлен. Вероятно, «Бавария» вернётся к кандидатуре хавбека уже по окончании сезона.

«Летом Жоау уже был в Мюнхене, и казалось, что всё готово, но клубы не договорились, так как мы не нашли ему замену. Жоау был очень впечатлён «Баварией», его там тепло приняли. Он хотел получить этот опыт, но его ждало разочарование. Несмотря ни на что, он не потерял голову и отлично себя проявил в «Фулхэме». Думаю, Пальинья всё ещё держит «Баварию» в уме, если интерес клуба не остыл», – приводит журналист Тоби Альтсхеффль слова Лено.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Бавария Бернд Лено Жоау Пальинья ещё теги

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