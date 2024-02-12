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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих разочарован, что не вышел в стартовом составе в матче с «Байером»

12 Февраля 2024 • 16:05 Комментировать
Байер Л
3:0
Бавария

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих признался, что был расстроен решением тренера, который не выпустил его с первых минут в матче с «Байером».

Напомним, в матче 21-го тура чемпионата Германии «Бавария» крупно проиграла «Байеру» со счетом 0:3. Киммих провел на поле последние полчаса игры. Это был первый матч хавбека после травмы плеча.

— За последние две недели я сделал все, что мог, чтобы быстро вернуться и сыграть с первых минут с «Байером». Но окончательное решение принимает тренер, которые мы, игроки, должны принять, — приводит слова Киммиха Bild.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет шесть голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих Байер ещё теги

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