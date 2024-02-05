Тухель оценил шансы «Баварии» на победу в Бундеслиге и Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил шансы своей команды на победу в чемпионате Германии и Лиге чемпионов. Напомним, в Бундеслиге мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка перед очной встречей в Леверкузене, которая состоится в ближайшую субботу

«Нам придётся всё доказать, мы поговорим об этом в конце сезона. Я считаю, что команда конкурентоспособна в каждой игре. Мы доказали это в очень сложной первой половине сезона с точки зрения травм. Теперь мы обыграли «Аугсбург» и «Боруссию» Мёнхенгладбах, где статистика статистика личных встреч в последние годы была не в нашу пользу. Мы должны довести себя до предела. В Лиге чемпионов нужна хорошая форма, возвращение наших травмированных игроков и немного удачи в матчах», – цитирует Тухеля Bayern & Germany.