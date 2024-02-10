«Байер» назвал состав на матч с «Баварией»

10 февраля леверкузенский «Байер» примет у себя дома «Баварию» в рамках 21-го тура чемпионата Германии.

Стартовый состав «Байера»: Градецки (вр), Станишич, Инкапье, Та, Андрих, Вирц, Тапсоба, Телла, Гримальдо, Адли, Джака.

Встреча Бундеслиги между «Байером» и «Баварией» должна будет начаться в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которую организует спортивный портал LiveResult.

Ознакомиться с составом мюнхенского коллектива можно здесь.

Напомним, в первом круге чемпионата Германии «Бавария» и «Байер» не смогли выявить победителя. Встреча завершилась со счетом 2:2.