Де Лигт рассказал, нравится ли ему играть в связке с Дайером

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался об уровне игры Эрика Дайера, который в последних матчах выступал в обороне в паре с нидерландцем. Напомним, «Бавария» в январе арендовала 30-летнего англичанина у лондонского «Тоттенхэма».

«Дайер является очень опытным футболистом, он очень умён как в действиях с мячом, так и без. Мы хорошо работаем в связке друг с другом. Также мы много между собой разговариваем», – цитирует де Лигта издание Bild.

«Бавария» летом может подписать Дайера на правах свободного агента, ведь у англичанина заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».