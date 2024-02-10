Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу

В топовом матче 22-го тура немецкой Бундеслиги сошлись леверкузенский «Байер» и мюнхенская «Бавария».

«Аптекари» подошли к матчу с «Баварией» на фоне 30-матчевой беспроигрышной серии во всех турнирах с самого начала нынешнего сезона. В своём предыдущем матче среди рабочей недели «аспириновые» сыграли в четвертьфинале Кубка против «Штутгарта», где вырвали победу в концовке, по ходу матча дважды уступая в счёте. Характера банде Хаби Алонсо реально не занимать.

Если брать прошлый тур Бундеслиги, то там «Байер» разобрался с «Дармштадтом», а «Бавария» – с мёнхенгладбахской «Боруссией». В таблице лидировавшие «фармацевты» опережали мюнхенцев на два очка. В первом круге чемпионата Германии «Байер» и «Бавария» сразились в середине сентября – 2:2. Горецка тогда едва не нанёс леверкузенцам первое поражение в сезоне, забив на 86-й минуте, – «заводскую команду» спас реализованный пенальти Паласиоса на 90+4-й минуте.

Начало матча 10 февраля было задержано на несколько минут из-за акции болельщиков, недовольных ситуацией с телеправами. На поле с трибун летели теннисные, баскетбольные мячи, конфеты и так далее. Когда всё же судья дал стартовый свисток, «Байер» не стал торопить события. Хозяева просекли, что «Бавария» сама не настроена играть первым номером именно агрессивно. И к двадцатой минуте леверкузенцы отметились двумя выпадами Адли. Ключей к воротам Нойера он не подобрал.

Впрочем, во втором случае мюнхенцы рано решили, что они уже отскочили. «Байер» заработал аут на левом фланге. Флориан Вирц вбросил мяч на Андриха, тот продвинулся вперёд и выдал прострельную передачу. Четыре защитника «Баварии» в линию не прочитали ситуацию и позволили мячу беспрепятственно проникнуть на дальний край вратарской. В том числе впервые вышедший за мюнхенцев в старте Саша Боэ не почуял дыхание себе в спину от Станишича. Ну и что Йосипу оставалось делать, если не переправить мяч в потерянные Нойером ворота клуба, который отдал тебя в аренду? 1:0.

Середина тайма оказалась для «Баварии» очень непростым временем. «Байер» на приличной волне создал ещё два момента. Телла и Та пробивали по воротам – Нойеру должны сказать там спасибо мюнхенцы. Весьма вяло смотрелась команда Тухеля, и «аптекари» могли добивать её ещё до перерыва, но пожалели визитёров. После заблокированного удара Джаки добавлял головой Адли, но там ничего нерешаемого для Нойера не было. Адли выбегал один на один с Нойером, однако проиграл в скорости Упамекано, над которым изначально имел преимущество. xG по итогам первого тайма дал показатели 1,14 – 0,13. Как раз на счёт 1:0. Хотя визуально сложилось впечатление, что «Байер» недозабивал.

Но ничего страшного для леверкузенцев – они подправили диспозицию в свою пользу на старте второго тайма. «Бавария» пошла к чужой штрафной и наткнулась на результативную контратаку. Причём «фармацевты» провели её не так чтобы идеально. Быстрой она не получилась, но гости всё равно не смогли предотвратить пропущенный гол. Гримальдо на левом полуфланге преспокойно обыгрался с Теллой. Ответный пас от Нейтана прошёл между Мин-Чжэ и Павловичем. Ну и Гримальдо с угла вратарской послал мяч под перекладину мимо Нойера (2:0).

Нудные позиционные атаки «Баварии» не возымели никакого результата. Ни Кейн, ни Мусиала, ни Сане ничего не придумали. Как и Павлович с Горецкой. Как и Мюллер с Киммихом, вышедшие на замены. Тухель перестроил схему на более атакующую, но это не принесло визитёрам дивидендов. В концовке Нойер пошёл вперёд на стандарт и нарвался на гол в пустые ворота с правого фланга от Фримпонга. 3:0. «Бавария» провалила очную встречу с «Байером» и отпустила его в пятиочковый отрыв при равенстве проведённых матчей. Хоть и рановато ещё делать серьёзные выводы, Леверкузен сделал значимый шаг к тому, чтобы перестать быть Неверкузеном.

Кирилл Иванцов