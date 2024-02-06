Отец Вирца: «Флориан никогда не думал о «Баварии»

Ханс-Йоаким Вирц, отец полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, заверил болельщиков в том, что молодой немец никогда не думал о переходе в мюнхенскую «Баварию». Отец игрока ответил, насколько близок был футболист к переходу в «Баварию» в 2019 году.

«Флориан никогда не думал о «Баварии». Он был очень молод и ещё не должен был покидать родительский дом. Мы все посчитали, что сначала ему нужно закончить школу», – цитирует Ханса-Йоакима издание Kicker.

Напомним, Вирца связывают с переходом в «Баварию» ближайшим летом. 20-летний полузащитник в этом сезоне забил 5 голов и отдал 8 результативных передач в Бундеслиге.