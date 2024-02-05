На Хаби Алонсо появился новый претендент из АПЛ

Лондонский «Челси» рассматривает возможность назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера.

В воскресенье «синие» уступили в домашнем матче Премьер-лиги «Вулверхэмптону» (2:4), после чего вопросов к рулевому Маурисио Почеттино стало ещё больше. По данным Sports Zone, владельцам «Челси», которые уже подумывают о смене тренера, очень нравится Хаби Алонсо. Испанский специалист проделывает успешную работу в леверкузенском «Байере».

Главным претендентом на Алонсо считается «Ливерпуль» – мерсисайдцы ищут замену Юргену Клоппу, объявившему об уходе по окончании сезона.

«Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ с 31 набранным очком после 23 туров.