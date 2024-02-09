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Саутгейт рассказал, что думает о переходе Дайера в «Баварию»

09 Февраля 2024 • 01:10 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
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10.02 20:30

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал недавний переход Эрика Дайера из «Тоттенхэма» в «Баварию».

Английский защитник перебрался в мюнхенский клуб на правах аренды, однако, судя по всему, не вернётся в «Тоттенхэм» – контракт со «шпорами» истекает в июне. Известно, что «Бавария» будет обязана выкупить 30-летнего игрока, если тот проведёт определённое количество матчей в текущем сезоне.

«Я ещё не разговаривал с Эриком, но для него это отличный переход. «Бавария» – невероятный клуб с великой историей, один из крупнейших клубов в мировом футболе. Это прекрасная возможность для Дайера. Он хороший парень, и в своё время он был важен для сборной Англии. Я желаю ему удачи», – сказал в интервью Sky Sport Саутгейт.

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