Тухель: «Бавария» едет в Леверкузен за победой

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился комментарием о результатах «Байера» в текущем розыгрыше Бундеслиги.

«Байер» заслужил все свои очки. Они были очень стабильны. Мы отстаем всего на два очка и чувствуем, что нам еще есть куда совершенствоваться, но мы едем в Леверкузен, чтобы победить», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

Матч 21-го тура чемпионата Германии «Байер» - «Бавария» запланирован на 10 февраля. Свисток о начале поединка должен прозвучать в 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult организует текстовую трансляцию данной игры.

После 20 туров «Байер» находится на вершине турнирной таблицы, опережая идущую на второй строчке «Баварию» всего на два очка.