«Бавария» договорилась с «РБ Лейпцигом» о сумме компенсации за Эберля

Мюнхенская «Бавария» вскоре подпишет контракт с бывшим спортивным директором «РБ Лейпцига» Максом Эберлем, который должен войти в совет директоров «красной машины». Журналист Кристиан Фальк сообщает, что «Бавария» заплатит за Эберля сумму компенсации в размере 3,5 миллионов евро.

Ранее «РБ Лейпциг» также договорился с «Баварией» о проведении товарищеского матча, но стороны приняли совместное решение отменить этот поединок. Вместо этого мюнхенцы заплатят «красным быкам» дополнительную шестизначную сумму.

Источник добавил, что Эберль также отказался от всей оставшейся зарплаты, которая была ему положена по контракту с «РБ Лейпцигом».