Субименди интересен «Барселоне», «Баварии» и лондонскому топ-клубу

Опорный полузащитник «Реал Сосьедада» Мартин Субименди находится в шорт-листе многих топ-клубов. По информации от журналиста Райана Тэйлора, 25-летний испанец интересен каталонской «Барселоне» и мюнхенской «Баварии», но эти клубы также столкнутся с конкуренцией со стороны лондонского «Арсенала».

Напомним, в контракте Субименди с «Реал Сосьедадом» прописана сумма отступных, которая составляет 60 миллионов евро. Все заинтересованные клубы хотят начать переговоры уже в ближайшее время, чтобы летний трансфер был оформлен как можно скорее.

В этом сезоне Субименди забил четыре гола и отдал один ассист в чемпионате Испании.