«Бавария» хочет, чтобы Киммих сыграл с «Байером»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек пропустит три ближайших матча «Баварии» из-за повреждения плеча.

По данным Bild, цель «Баварии» — подготовить Киммиха к игре против «Байера». Сейчас врачи мюнхенского клуба делают все возможное, чтобы футболист быстрее восстановился.

В текущем сезоне Киммих провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет шесть голевых передач.

Ближайший матч «Баварии» пройдет 3 февраля против «Боруссии» Мёнхенгладбах, а уже 10 февраля команда Томаса Тухеля встретится с «Байером».