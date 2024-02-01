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«Бавария» хочет, чтобы Киммих сыграл с «Байером»

01 Февраля 2024 • 13:09 Комментировать
Байер Л
...
Бавария
10.02 20:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих продолжает восстанавливаться после травмы.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек пропустит три ближайших матча «Баварии» из-за повреждения плеча.

По данным Bild, цель «Баварии» — подготовить Киммиха к игре против «Байера». Сейчас врачи мюнхенского клуба делают все возможное, чтобы футболист быстрее восстановился.

В текущем сезоне Киммих провел 23 матча во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет шесть голевых передач.

Ближайший матч «Баварии» пройдет 3 февраля против «Боруссии» Мёнхенгладбах, а уже 10 февраля команда Томаса Тухеля встретится с «Байером».

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БАЙЕР Л БАВАРИЯ
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