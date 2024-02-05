Дэвис точно не поможет «Баварии» в матчах с «Байером» и «Лацио»

Левый защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис точно не поможет своей команде в двух ближайших матчах. Напомним, сперва коллектив Томаса Тухеля сыграет против леверкузенского «Байера» в чемпионате, а затем отправится на выезд к римскому «Лацио» в рамках первого матча ⅛ финала Лиги чемпионов.

Издание Sky Sport Germany сообщает, что травма Дэвиса оставила его вне игры на 2-3 недели. По этой причине Альфонсо не примет участие как минимум в двух важных матчах.

Напомним, у Дэвиса через полтора года истекает контракт с «Баварией». За ситуацией вокруг футболиста активно следит мадридский «Реал».