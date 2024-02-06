Отец Вирца рассказал, за какой клуб хочет играть его сын в следующем сезоне

Хан-Йоаким Вирц, отец полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, поделился ожиданиями насчёт того, где будет выступать его сын в следующем сезоне. Напомним, в услугах 20-летнего полузащитника заинтересованы многие топ-клубы, включая «Манчестер Сити» и мюнхенскую «Баварию».

«Приоритетом будет игра в Лиге чемпионов, но это желание можно воплотить в жизнь, играя в Леверкузене. Мы думаем, что у команды есть хорошие перспективы», – сказал Ханс-Йоаким в беседе с изданием Kicker.

Вирц в этом розыгрыше Бундеслиги помогает «Байеру» лидировать в турнирной таблице с отрывом в два очка от «Баварии». На счету немца 5 голов и 8 ассистов в чемпионате.