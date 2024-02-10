Мостовой сделал прогноз на матч «Байер» - «Бавария»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура чемпионата Германии между «Байером» и «Баварией».

— Давно такого не было, чтобы на протяжении длительного времени лидировала не «Бавария». «Байер» составляет хорошую конкуренцию, поэтому сегодня будет страшное дерби. Это будет игра за шесть очков, но мне кажется, что опыт и мастерство игроков «Баварии» немного повыше, но у них не будет преимущества своего поля. Думаю, что здесь будет ничья, — сказал Мостовой в голосовом сообщении в своем телеграм-канале.

Матч между «Байером» и «Баварией» состоится сегодня, 10 февраля. Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию встречи.