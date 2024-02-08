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«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса

08 Февраля 2024 • 15:50 Комментировать
Рома
...
Интер Милан
1 4.30 X 3.45 2 1.88
10.02 20:00

Мюнхенская «Бавария» составит конкуренцию двум английским клубам в борьбе за правого защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса, у которого через полтора года истекает контракт с «нерадзурри».

По информации от Fc Inter News, в услугах Дюмфриса также заинтересованы «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», которые поспорят с мюнхенской «Баварией» за нидерландского фуллбека.

Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перебрался из ПСВ Эйндховен после впечатлительных выступлений за сборную Нидерландов на чемпионате Европы. В этом сезоне Дензел отметился двумя голами и тремя ассистами в Серии А.

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Интер Милан Бавария Манчестер Юнайтед Астон Вилла Дензел Дюмфрис ещё теги

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