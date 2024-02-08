«Бавария» и два английских клуба поспорят за Дюмфриса

Мюнхенская «Бавария» составит конкуренцию двум английским клубам в борьбе за правого защитника миланского «Интера» Дензела Дюмфриса, у которого через полтора года истекает контракт с «нерадзурри».

По информации от Fc Inter News, в услугах Дюмфриса также заинтересованы «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед», которые поспорят с мюнхенской «Баварией» за нидерландского фуллбека.

Дюмфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года, когда перебрался из ПСВ Эйндховен после впечатлительных выступлений за сборную Нидерландов на чемпионате Европы. В этом сезоне Дензел отметился двумя голами и тремя ассистами в Серии А.