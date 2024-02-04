Тухель – о матче с «Байером»: «Бавария» должна доказать всё на поле»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о предстоящем матче против «Байера».

В субботу оба претендента на чемпионство добились победы: мюнхенцы взяли верх над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:1), а леверкузенцы одолели «Дармштадт» (2:0). Перед очным матчем, который состоится 10 февраля, «Байер» опережает «Баварию» на два очка.

«Мы должны быть на высоте, другого пути нет, – высказывается Тухель о предстоящей битве с «фармацевтами». – Мы готовы. У нас есть возможность нанести им первое поражение в сезоне и обогнать их в таблице, ведь мы отстаём всего на два очка. Но мы должны доказать всё на поле, а не шуметь за неделю до игры», – заявил в интервью Sky Тухель.