Нападающий «Ювентуса» интересен трём немецким топ-клубам

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле находится на радаре у трёх немецких топ-клубов. Речь идёт о мюнхенской «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциге». По информации от La Gazzetta dello Sport, все перечисленные клубы могут приобрести 20-летнего аргентинца ближайшим летом.

Напомним, нынешний сезон Суле проводит на правах аренды за «Фрозиноне». В составе этого клуба нападающий отметился 10 голами и 2 результативными передачами в этом розыгрыше итальянской Серии А.

«Ювентус» хочет продать Суле, так как футболист не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.