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Нападающий «Ювентуса» интересен трём немецким топ-клубам

10 Февраля 2024 • 16:28 Комментировать
Аугсбург
...
РБ Лейпциг
Через 0 ч. 9 мин.

Нападающий туринского «Ювентуса» Матиас Суле находится на радаре у трёх немецких топ-клубов. Речь идёт о мюнхенской «Баварии», дортмундской «Боруссии» и «РБ Лейпциге». По информации от La Gazzetta dello Sport, все перечисленные клубы могут приобрести 20-летнего аргентинца ближайшим летом.

Напомним, нынешний сезон Суле проводит на правах аренды за «Фрозиноне». В составе этого клуба нападающий отметился 10 голами и 2 результативными передачами в этом розыгрыше итальянской Серии А.

«Ювентус» хочет продать Суле, так как футболист не входит в планы главного тренера Массимилиано Аллегри.

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Ювентус Бавария Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Фрозиноне трансферы футбола - лето 2024 Матиас Суле ещё теги

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