Дайер: «Кейн очень помог мне интегрироваться в «Баварию»

Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер рассказал, как нападающий Гарри Кейн помог ему интегрироваться в команду. Напомним, оба футболиста ранее вместе выступали за лондонский «Тоттенхэм» и сборную Англии.

«Кейн очень помог мне интегрироваться в «Баварию». Он сделал процесс адаптации максимально лёгким. Все партнёры отнеслись ко мне невероятным образом, за что я сильно им благодарен. Вне зависимости от того, где я выступаю, мне всегда хочется играть. Я был готов выйти на поле и получил шанс в последних двух матчах», – сказал 30-летний Дайер в интервью изданию Bild.

«Бавария» арендовала Эрика до конца сезона, но летом у англичанина истекает контракт с «Тоттенхэмом».