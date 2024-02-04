Тель: «Саша Боэ – это топ-игрок, он очень быстрый и сильный»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Матис Тель прокомментировал трансфер правого защитника Саши Боэ, который в январе перебрался в команду Томаса Тухеля из турецкого «Галатасарая».

«Саша Боэ – это топ-игрок, он очень быстрый и сильный. Саша всегда хорошо подготовлен. Я очень рад, что команда смогла его заполучить», – сказал Тель в интервью французскому изданию Telefoot.

Напомним, Саша уже успел дебютировать за мюнхенскую «Баварию» во вчерашнем матче с мёнхенгладбахской «Боруссией». Команда Томаса Тухеля заплатила за трансфер 23-летнего француза 30 миллионов евро компенсации.