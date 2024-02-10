Алонсо рассказал, как собирается остановить Кейна в матче с «Баварией»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо рассказал, как собирается остановить нападающего «Баварии» Гарри Кейна в субботнем матче. Напомним, Кейн в этом розыгрыше Бундеслиги отметился 24 голами.

«Конечно, Кейн является топ-нападающим. Все прекрасно знают о том, сколько голов он забил в этом сезоне. Мы должны хорошо играть как с мячом, так и без него, но угроза будет исходить не только от Кейна. Нам нужно продемонстрировать хорошее выступление и найти баланс, быть агрессивными и защищаться как команда», – сказал Алонсо на пресс-конференции.

«Байер» лидирует в Бундеслиге с отрывом в два очка от «Баварии». Сегодня команды сыграют в очной встрече на домашнем стадионе «фармацевтов».