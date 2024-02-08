Тебас: «Если «Реал» усилится Мбаппе и Дэвисом, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал слухи о возможном переходе в мадридский «Реал» нападающего Килиана Мбаппе и защитника Альфонсо Дэвиса. Также глава чемпионата Испании оценил, как повлияет на финансовое положение «сливочных» приглашение обоих игроков.

«Альфонсо Дэвис и Килиан Мбаппе в «Реале»? Если «Реал» сможет подписать обоих игроков, у клуба всё равно будет отличная финансовая ситуация. В последние годы «Реал» не творил никаких безумств на трансферном рынке», – цитирует Тебаса итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Мбаппе может достаться «Реалу» на правах свободного агента. У Дэвиса через полтора года истекает контракт с «Баварией», поэтому «сливочные» рассчитывают получить солидную скидку.