Швайнштайгер: «Думаю, Хаби Алонсо мечтает о том, чтобы возглавить «Ливерпуль»

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер думает, что главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо летом хотел бы возглавить «Ливерпуль». Напомним, испанский специалист ранее выступал за «скаузеров» в качестве футболиста.

«Я знаю Хаби. Думаю, возглавить «Ливерпуль» – это его мечта. Конечно, я допускаю, что Алонсо летом станет тренером этой команды, но мне хотелось бы, чтобы он остался в Бундеслиге. Хаби стал настоящей находкой для нашего чемпионата. Если бы не «Байер», «Бавария» сейчас оставила бы всех соперников позади и уверенно лидировала в Бундеслиге. Тем не менее, леверкузенцы очень хороши, поэтому у нас есть чемпионская гонка», – цитирует Швайнштайгера ARD.