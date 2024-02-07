Араухо в январе хотел перейти в «Баварию»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо в январское трансферное окно хотел присоединиться к мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Напомним, в январе ходили слухи о том, что главный тренер «Баварии» Томас Тухель провёл переговоры с Араухо в телефонном режиме. Наставнику мюнхенцев очень нравится уругваец, а также тот факт, что футболист способен сыграть как в центре, так и на правом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может продать Араухо летом за сумму в районе 100 миллионов евро. 24-летний Рональд в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился одним забитым голом.