Клозе: «Я бы забил 30 голов на ЧМ, будь у меня хотя бы 5% от техники удара Кейна»

Знаменитый немецкий экс-нападающий Мирослав Клозе поделился мнением об игре Гарри Кейна.

30-летний англичанин отметился 28 голами в 27 матчах за мюнхенцев в своём дебютном сезоне после перехода из «Тоттенхэма».

«Я прогнозировал, что Кейн забьёт 20-25 голов, но даже этого оказалось мало. Больше всего меня впечатляет его техника удара. Думаю, если бы у меня было хотя бы 5% от этого умения, я забил бы, наверное, 30 голов на чемпионате мира. Он невероятно точно и умело распоряжается моментами, словно теннисист при подаче. Он всегда бьёт из одного положения, но по-разному размахивается, и вратари не могут предвидеть, куда полетит мяч», – приводит Bayern & Germany слова Клозе.

Напомним, что Мирослав Клозе – рекордсмен по общему количеству голов на ЧМ (16).