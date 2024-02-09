«Барселона» заинтересована в приглашении Хаби Алонсо

Каталонская «Барселона» ближайшим летом хотела бы подписать контракт с главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо. По информации от издания Mundo Deportivo, руководство «сине-гранатовых» хочет пригласить специалиста на замену Хави Эрнандесу, который покинет команду по окончании сезона.

Напомним, «Байер» под руководством Алонсо в нынешнем сезоне лидирует в немецкой Бундеслиге с отрывом в два очка от мюнхенской «Баварии». В последнее время Хаби связывают с назначением в «Ливерпуль», который в конце сезона тоже останется без главного тренера после ухода Юргена Клоппа.