Боэ: «Знаю, что от меня сразу требуют результата, у меня нет времени на адаптацию»

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ поделился ожиданиями от своих выступлений за команду Томаса Тухеля. 23-летний француз заявил, что готов сразу влиться в игру без времени на адаптацию.

«Знаю, что от меня сразу требуют результата, у меня нет времени на адаптацию. Я должен сразу показать свой уровень. Думаю, я готов к этому вызову», – цитирует французского фуллбека издание Telefoot.

В последние дни зимнего трансферного окна «Баварии» удалось оформить трансфер правого защитника за 30 миллионов евро. Турецкий «Галатасарай» провернул самую крупную продажу в своей истории.