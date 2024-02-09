«Реал» попросил игрока «Баварии» не продлевать контракт со своим клубом

Мадридский «Реал» продолжает погоню за звездой мюнхенской «Баварии». Как сообщает издание The Athletic, «королевский клуб» провёл несколько переговоров с окружением левого защитника Альфонсо Дэвиса. Канадского фуллбека попросили не продлевать контракт с «красной машиной».

Источник отмечает, что «Бавария» всё ещё хочет заключить с 23-летним защитником новое соглашение. Мюнхенцы уверены в том, что им удастся убедить Дэвиса подписать новый контракт на условиях клуба. Ранее Альфонсо просил у руководства зарплату в размере 12-13 миллионов евро в год.

В этом сезоне Дэвис отметился одним голом и тремя результативными передачами в Бундеслиге.