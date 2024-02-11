Мюллер: «Вчерашняя игра – кошмар, но борьба за титул не завершена»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер считает, что его команда ещё способна навязать борьбу «Байеру» в чемпионской гонке.

После поражения в очном матче со счётом 0:3 отставание «Баварии» от леверкузенцев увеличилось до пяти очков. До завершения сезона остаётся 13 туров.

«Вчерашняя игра была для нас абсолютно кошмарной. Нужно поздравить наших соперников, которые выдают невероятную победную серию.

Борьба за титул ещё не завершена. Но сначала нам нужно привести в порядок наши дела. Следующий важнейший матч состоится уже в среду», – написал Мюллер в социальных сетях.

14 февраля «Бавария» сыграет на выезде против итальянского «Лацио» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.