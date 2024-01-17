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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель объяснил отсутствие Дайера на тренировках

17 Января 2024 • 23:24 Комментировать
Бавария
...
Вердер
21.01 17:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему Эрик Дайер пропустил тренировку.

30-летний новичок мюнхенцев покинул расположение клуба из-за рождения ребёнка.

«Это веская причина покинуть тренировочный лагерь. До этого он провёл три хорошие тренировки. Надеюсь, в пятницу он снова приступит к занятиям, как и другие центральные защитники. Самое главное сейчас – самочувствие его жены и новорождённого ребёнка», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

21 января «Бавария» проведёт домашний матч Бундеслиги против «Вердера».

Эрик Дайер пополнил ряды немецкого гранда на прошлой неделе, перебравшись из «Тоттенхэма» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Эрик Дайер ещё теги

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