Тухель объяснил отсутствие Дайера на тренировках

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, почему Эрик Дайер пропустил тренировку.

30-летний новичок мюнхенцев покинул расположение клуба из-за рождения ребёнка.

«Это веская причина покинуть тренировочный лагерь. До этого он провёл три хорошие тренировки. Надеюсь, в пятницу он снова приступит к занятиям, как и другие центральные защитники. Самое главное сейчас – самочувствие его жены и новорождённого ребёнка», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

21 января «Бавария» проведёт домашний матч Бундеслиги против «Вердера».

Эрик Дайер пополнил ряды немецкого гранда на прошлой неделе, перебравшись из «Тоттенхэма» на правах аренды.