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Триппьер прервал отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в топ-клуб

21 Января 2024 • 11:45 Комментировать
Бавария
...
Вердер
1 1.10 X 11.00 2 25.00
Через 4 ч. 17 мин.

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер прервал свой отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в новую команду. Напомним, опытного англичанина активно пытается арендовать мюнхенская «Бавария».

Как сообщает Mail on Sunday, 33-летний фуллбек действительно вернулся из Нью-Йорка, где пребывал в небольшом отпуске. «Ньюкасл» пока не соглашается отпускать Триппьера, но «Бавария» продолжает настаивать на трансфере.

Напомним, Триппьер ранее защищал цвета «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне Киран записал на свой счёт 7 голевых передач в 19 матчах АПЛ.

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