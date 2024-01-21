Триппьер прервал отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в топ-клуб

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер прервал свой отпуск в Нью-Йорке, чтобы ускорить переход в новую команду. Напомним, опытного англичанина активно пытается арендовать мюнхенская «Бавария».

Как сообщает Mail on Sunday, 33-летний фуллбек действительно вернулся из Нью-Йорка, где пребывал в небольшом отпуске. «Ньюкасл» пока не соглашается отпускать Триппьера, но «Бавария» продолжает настаивать на трансфере.

Напомним, Триппьер ранее защищал цвета «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и мадридского «Атлетико». В нынешнем сезоне Киран записал на свой счёт 7 голевых передач в 19 матчах АПЛ.