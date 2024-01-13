Киммих оценил свои шансы покинуть «Баварию» в январе

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал слухи о возможном уходе из команды Томаса Тухеля в этом месяце. Напомним, немца ранее связывали с переходом в «ПСЖ» и «Манчестер Сити». У 28-летнего футболиста через полтора года истекает контракт с нынешней командой.

«ПСЖ»? В данный момент я сконцентрирован только на «Баварии». Я не рассматриваю уход в январе. Думаю, в будущем руководство обратится ко мне вновь и мы обсудим новый контракт. Всё останется в секрете, я не буду ничего рассказывать СМИ», – сказал Киммих в интервью Sky Sport Germany.

На счету Киммиха один гол и три ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии.