Де Лигт получил новую травму

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт вновь угодил в лазарет.

Нидерландец повредил левое колено на тренировке, сообщает пресс-служба клуба. О степени серьёзности травмы пока не сообщается, однако 24-летнего игроку придётся временно отдохнуть от тренировок.

Маттейс де Лигт принял участие в 12 матчах «Баварии» в текущем сезоне, отметившись одним забитым мячом. В поединке прошедшего тура Бундеслиги против «Хоффенхайма» (3:0) центрбек вышел в стартовом составе, отыграв до конца встречи.

21 января «Бавария» сыграет на своём поле против «Вердера». Начало матча запланировано на 17:30 по московскому времени.