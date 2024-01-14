Дайер поделился первыми впечатлениями о Мюнхене

Новичок мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер поделился впечатлениями о городе, в котором ему предстоит жить минимум ближайшие полгода. «Красная машина» арендовала 29-летнего футболиста у «Тоттенхэма», но контракт Дайера с лондонским клубом истекает ближайшим летом.

«Я сразу заметил, что здесь холодно. Как только я прибыл на тренировочную базу, я ощутил размеры клуба и семейную атмосферу. Для меня это не стало сюрпризом», – сказал Дайер на своей пресс-конференции в качестве игрока «Баварии».

Напомним, в Мюнхене Эрик воссоединился со своим бывшим партнёром по «Тоттенхэму» Гарри Кейном, с которым вместе выступал на протяжение 9 лет.