«Баварии» интересен Триппьер

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Ньюкасла» Кирану Триппьеру. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель определил 33-летнего англичанина как приоритетную трансферную цель.

Отмечается, что в «Ньюкасле» хотят сохранить Триппьера, однако английскому клубу интересен полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих, переход которого может открыть защитнику дорогу в команду из Мюнхена.

В текущем сезоне Триппьер провёл за «Ньюкасл» 28 матчей, в которых отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 11 миллионов евро.