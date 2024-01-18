Кейн сыграл в гольф с партнёрами по «Баварии»

«Бавария» решила несколько дней провести в Португалии, чтобы потренироваться в тёплых погодных условиях. Во вторник рулевой мюнхенцев Томас Тухель предоставил футболистам выходной день. Несколько игроков воспользовались этим и сыграли в гольф. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба гранда Бундеслиги.

В гольф играли Гарри Кейн, Томас Мюллер, Свен Ульрайх, Конрад Лаймер и Эрик Дайер.

Ближайший матч «Бавария» проведёт в воскресенье, 21 января. Команда Томаса Тухеля будет играть против «Вердера» на своём поле в чемпионате Германии. На текущий момент мюнхенцы занимают второе место в таблице Бундеслиги.