Лапорта может назначить вместо Хави немецкого тренера

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта может пригласить на пост главного тренера команды одного из двух немецких тренеров. По информации от журналиста Адриана Санчеса, во время своей предвыборной кампании в 2020 году, Лапорта хотел видеть во главе «Барселоны» Томаса Тухеля или Юлиана Нагельсманна, но президент не смог пригласить одного из этих тренеров после победы на выборах.

Отмечается, что Лапорта может вернуться к кандидатуре Тухеля и Нагельсманна в случае увольнения Хави. Напомним, Томас возглавляет «Баварию», тогда как Юлиан до работает во главе сборной Германии. Контракт Нагельсманна с «бундестим» истекает в июле сразу после чемпионата Европы.