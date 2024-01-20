Тухель прокомментировал слухи об уходе де Лигта

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался насчёт слухов, которые твердили о возможном уходе центрального защитника Маттейса де Лигта ближайшим летом. Напомним, нидерландца 24-летнего нидерландца связывают с трансфером в «Манчестер Юнайтед», где игрока ждёт его бывший тренер по «Аяксу» Эрик тен Хаг.

«После международной паузы Маттейс вернулся с травмой, также у него не было предсезонной подготовки. Мы слишком рано выпустили его на поле в Суперкубке Германии, после чего он получил серьёзную травму. В старте начали выходить Ким Мин Джэ и Дайо Упамекано. При этом де Лигт без сомнений входит в наши планы. Он наш футболист, топ-игрок с отличным характером», – сказал Тухель на пресс-конференции.