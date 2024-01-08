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Тухель не стал отвечать на вопрос о возможном переходе Дайера в «Баварию»

08 Января 2024 • 12:23 Комментировать
Бавария
...
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21.01 17:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отказался отвечать на вопрос о возможном переходе в мюнхенский клуб защитника «Тоттенхэма» Эрика Дайера.

«Англичанин! Вы уже задали этот вопрос спортивному директору? От меня никаких комментариев не будет», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Ранее сообщалось, что 29-летний Дайер уже согласовал условия личного контракта с «Баварией».

Напомним, английский футболист выступает за «Тоттенхэм» с лета 2014 года. В текущем сезоне Дайер провёл в составе «шпор» четыре матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 12 миллионов евро.      

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Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Эрик Дайер ещё теги

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БАВАРИЯ ВЕРДЕР
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