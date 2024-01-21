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Чемпионат Германии. Бундеслига

​У «Вердера» первая гостевая победа в сезоне Бундеслиги – над «Баварией»

21 Января 2024 • 19:54 Комментировать
Бавария
0:1
Вердер

Воскресный матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером» завершился сенсацией. «Бременские музыканты» победили в Мюнхене со счётом 1:0. Для «Вердера» это первая победа над «Баварией» в Бундеслиге с далёкого 2008 года.

Любопытно, что в предыдущих восьми гостевых матчах текущего чемпионата Германии «Вердер» не побеждал (три ничьи, пять поражений). Победа над «Баварией» стала для «музыкантов» первой выездной в этом сезоне Бундеслиги.

Следующий матч чемпионата Германии «Вердер» проведёт в субботу, 27 января, - против «Фрайбурга» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
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Сегодня, 21 Января
20:21 · Германия. Бундеслига
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