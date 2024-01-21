​У «Вердера» первая гостевая победа в сезоне Бундеслиги – над «Баварией»

Воскресный матч чемпионата Германии между «Баварией» и «Вердером» завершился сенсацией. «Бременские музыканты» победили в Мюнхене со счётом 1:0. Для «Вердера» это первая победа над «Баварией» в Бундеслиге с далёкого 2008 года.

Любопытно, что в предыдущих восьми гостевых матчах текущего чемпионата Германии «Вердер» не побеждал (три ничьи, пять поражений). Победа над «Баварией» стала для «музыкантов» первой выездной в этом сезоне Бундеслиги.

Следующий матч чемпионата Германии «Вердер» проведёт в субботу, 27 января, - против «Фрайбурга» на своём поле.