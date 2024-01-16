Мюллер прокомментировал возможное возвращение Крооса в сборную Германии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что думает о возможном возвращении в сборную Германии Тони Крооса.

Полузащитник мадридского «Реала», завершивший выступление за немецкую национальную команду в 2021 году, может вернуться ради игры на домашнем Евро-2024.

«Я думаю, что Кроосу всегда будут рады. Тони – совершенный исполнитель, и он прекрасно знает, что нужно для достижения командного и индивидуального успеха на самом высоком уровне. Летом Юлиану Нагельсманну и его тренерскому штабу предстоит выбрать наилучший состав на Евро-2024. Посмотрим, кто в нём окажется», – цитирует Bayern & Germany Мюллера.