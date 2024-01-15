Кейн рассказал, как провёл отпуск: «Я смог посмотреть все матчи АПЛ»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поведал о том, чем занимался во время зимнего перерыва.

Мюнхенцы сыграли свой последний матч в 2023 году 20 декабря. 12 января команда провела первую игру в Бундеслиге после паузы, обыграв «Хоффенхайм» (3:0).

«Я отлично провёл время с семьёй. Обычно в эти дни я играю сам, но в этот раз мне удалось спокойно посмотреть все матчи Премьер-лиги. Это было весело, и к такому, честно говоря, быстро привыкаешь. Я получил отличную возможность провести время с женой и детьми, которых не так часто видел в последние четыре месяца», – рассказал в интервью Kicker английский футболист, летом минувшего года перешедший из «Тоттенхэма».