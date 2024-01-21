В «Ньюкасле» приняли решение по Триппьеру

Английский «Ньюкасл» принял решение по своему правому защитнику Кирану Триппьеру, который недавно стал трансферной целью мюнхенской «Баварии». Журналист издания The Telegraph Люк Эдвардс сообщил, что «сороки» точно не отдадут 33-летнего англичанина в это трансферное окно.

Напомним, «Бавария» рассматривала вариант с арендой с правом выкупа, но такие условия не устроили «Ньюкасл». Сам Триппьер был открыт к переходу в «Баварию», но трансфер вряд ли состоится из-за позиции «сорок».

В этом сезоне Триппьер отдал 7 результативных передач в Премьер-лиге. В составе «Баварии» уже играет два англичанина - Гарри Кейн и Эрик Дайер, с которыми Киран ранее выступал за «Тоттенхэм».