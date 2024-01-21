​«Бавария» проиграла дома в Бундеслиге впервые с мая

В воскресенье «Бавария» разочаровала своих поклонников. В домашнем матче Бундеслиги против «Вердера» команда Томаса Тухеля потерпела минимальное поражение – 0:1.

Для «Баварии» это первое поражение в Бундеслиге на своём поле с 20 мая 2023 года. Тогда мюнхенцы проиграли в родных стенах «РБ Лейпцигу» со счётом 1:3.

Между поигранными матчами с «РБ Лейпцигом» и «Вердером» «Бавария» провела дома восемь матчей немецкого чемпионата. В них результаты были такими – семь побед и одна ничья.

Следующий домашний матч Бундеслиги «Бавария» проведёт уже в среду, 24 января, - против берлинского «Униона».